Симферополь, , 16:02 — REGNUM Шестая Всероссийская научно-практическая конференция «Книжные собрания региональных библиотек как часть культурного наследия страны» проходит 4 и 5 октября в Научной библиотеке Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Участниками мероприятия стали свыше 50 специалистов библиотек полуострова, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. С началом работы конференции присутствующих поздравили проректор по учебной и методической деятельности Владимир Курьянов и директор Научной библиотеки КФУ Наталья Чигрина.

В первый день собравшиеся обсудили историю создания библиотечных коллекций редких книг, использования их в научной работе и учебном процессе вуза, поделились историей библиотек Крыма, а также рассказали о книжных памятниках.

Кроме этого в рамках конференции представили второе издание каталога «Экслибрисы в фонде Научной библиотеки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (XVIII-XX вв.)». Мероприятие продлится до 5 октября и закончится в Массандровском дворце.

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