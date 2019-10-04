Нью-Йорк, США, , 12:50 — REGNUM Стала известна дата премьеры анимационного сериала студии DC про Харли Квинн. Об этом 4 октября сообщил портал Screen Rant.

Первый эпизод шоу про этого персонажа комикс-вселенной выйдет на потоковом сервисе DC Universe 29 ноября 2019 года. Сумасшедшую героиню озвучила актриса Кейли Куоко, знакомая зрителям по роли Пенни в ситкоме «Теория большого взрыва». К проекту также оказались привлечены Алан Тудик (Джокер), Дидрих Бадер (Бэтмен), Тони Хейл (Доктор Психо), Кристофер Мелони (комиссар Джеймс Гордон) и другие известные актеры.

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Напомним, анимационный сериал «Харли Квинн» был анонсирован DC в декабре 2017 года. Тогда же студия сообщила, что это шоу будет частью оригинального контента её потокового сервиса, который был запущен в августе 2018 года.

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