Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM 4 октября на Большой конюшенной улице в Санкт-Петербурге состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию со дня основания Театра Эстрады имени Аркадия Райкина.

Художественный руководитель труппы Юрий Гальцев, возглавляющий театр уже более 10 лет, заверил почтенную петербургскую публику, что сегодня они увидят настоящее праздничное шоу со знаменитыми эстрадными миниатюрами, шутливыми песнями и зажигательными танцами. Отдельным номером программы станет показ редких видеоматериалов по истории театра.

Ленинградский театр эстрады и миниатюр один из самых любимых в Северной столице. Вот уже 80 лет зрительный зал заполняется каждый день. На его подмостках блистали Аркадий Райкин, возглавивший коллектив в трудный военный 1943 год, Александр Менакер, Вениамин Нечаев, Павел Рудаков, Илья Олейников и Юрий Стоянов, Роман Карцев и Михаил Жванецкий, Семен Альтов, Вячеслав Полунин, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль и многие другие.

Сегодня театр ищет новые формы взаимодействия со зрителем. Как отмечает в релизе к спектаклю Юрий Гальцев, «Театр сейчас очень разный, потому что и зритель тоже очень разный — у каждого свое представление, что такое хороший спектакль, какой должна быть современная постановка, о чем она должна говорить с публикой. Кто-то любит авангард, кому-то нравятся классические мюзиклы. Главное, чтобы творческие коллективы стремились не только к индивидуальности, оригинальности, но и к честности перед зрителем. Спектакль должен зрителя «зацепить». История, которую рассказывают со сцены актеры, должна быть зрителю близка и понятна. Тогда может получиться спектакль, который публика действительно полюбит».