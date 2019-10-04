Лос-Анджелес, США, , 11:30 — REGNUM Продюсер и режиссер Ноа Хоули сообщил, что проект фильма студии Marvel про Доктора Дума находится «в подвешенном состоянии» после слияния Disney и Fox. Об этом 3 октября сообщил портал Screen Rant.

Кинематографист сообщил: «тень надежды» на то, что фильм всё-таки выйдет на большие экраны у него есть. Из своего разговора с главой Marvel Кевином Файги он понял, что, возможно, Доктор Дум впервые появится в предстоящем кинокомиксе «Фантастическая четвёрка».

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Напомним, фильм «Доктор Дум» студия Marvel впервые анонсировала в 2017 году на фестивале Comic Con в Сан-Диего (Калифорния, США). Ноа Хоули заключил с Fox соглашение по поводу этого проекта летом 2018 года.

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