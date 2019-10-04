Махачкала, , 10:38 — REGNUM Балет «Асият» по пьесе Расула Гамзатова «Горянка» впервые за полвека покажут на сцене Дагестанского государственного театра оперы и балета. Премьера запланирована на декабрь 2019 года, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе министерства культуры республики.

Впервые постановка балета «Горянка» состоялась в 1968 году, где хореографом-постановщиком и автором либретто выступил балетмейстер Олег Виноградов. «Горянка» стала первым национальным дагестанским балетом.

Спустя больше 50 лет в Дагестанском театре оперы и балета 82-летний Виноградов вновь поставит «Горянку», но с новым названием и содержанием. Музыку к балету написал известный дагестанский композитор, народный артист СССР Мурад Кажлаев.

Напомним, Расул Гамзатов написал поэму «Горянка» в 1956 году. История о судьбе дагестанской девушки, не пожелавшей выйти замуж за нелюбимого человека, стала одним из наиболее известных произведений поэта. На русский язык поэму перевёл один из постоянных переводчиков Гамзатова Яков Козловский.