Москва, , 10:00 — REGNUM C 8 октября по 16 ноября в Москве будет проходить XIX Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. Торжественное открытие в Большом зале Московской консерватории 8 октября будет посвящено 30-летию Московского государственного симфонического оркестра. Вместе с юбилярами в концерте выступят прославленные российские музыканты: пианисты Александр Гиндин и Иван Рудин, художественный руководитель фестиваля ArsLonga. В программе вечера — произведения Петра Чайковского, Франца Мендельсона, Ференца Листа и Альфреда Шнитке. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры.

Отличительной чертой этого форума, проходящего в столице с 2000 года, стала то, что он традиционно посвящается одной из самых заметных дат в истории музыкальной жизни. Она становится ключевой для многочисленных выступлений известных исполнителей и коллективов. Так в предыдущие годы в фестивали принимали участие такие гранды как Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе, Евгений Королев, Юстус Франтц и многие другие.

С 2018 года фестиваль вышел за пределы столицы, концерты в рамках смотра проводились и в других городах страны. Новация будет продолжена и в 2019 году.