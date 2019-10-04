Сеул, 4 октября 2019, 09:42 — REGNUM Сеульский филармонический оркестр совершит гастрольный тур по России. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Сеульский филармонический оркестр
Сеульский филармонический оркестр

По данным источников, первое выступление оркестра состоится 4 октября в Санкт-Петербургской Академической Филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Последующие выступления состоятся в Свердловской государственной филармонии города Екатеринбурга (7.10) и Московском концертном зале «Зарядье» (8.10).

Известно, что в качестве дирижера выступит Маркус Штенц. Также в программе заявлены ведущий пианист Им Дон Хёк и главный исполнитель — Ким Ун Сик.

4 октября в Санкт-Петербурге Сеульский симфонический оркестр исполнит концерт для фортепьяно с оркестром №1 П. И. Чайковского и симфонию №3 («Героическая») Людвига ван Бетховена.

7 и 8 октября в оркестр исполнит концерт для фортепиано с оркестром А. Н. Скрябина, симфонию №3 («Героическая») Бетховена, а также произведения южнокорейского композитора Чо Ын Хва.

Известно, что Сеульский филармонический оркестр совершает гастрольный тур по России спустя девять лет после участия в музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».