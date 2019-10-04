Лос-Анджелес, США, , 09:27 — REGNUM Актер Джеймс Франко получил обвинения в сексуальных домогательствах от двух женщин, посещавших его школу актёрского мастерства. Об этом 4 октября сообщила газета The New York Times.

Соответствующий иск был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса Сарой Тизер-Каплан и Тони Гаал, женщины утверждают, что школа, открытая Франко, была лишь «схемой», которая нужна была актеру и его партнерам лишь для того, чтобы «пользоваться женщинами». Они утверждают, что Франко «сексуализировал» свою власть как учитель и работодатель, не давая возможность участвовать им в реальных кинопроектах.

Адвокат Франко Майкл Плонскер заявил, что его доверитель полностью отрицает обвинения. Он сказал, что в иске содержится ложная информация и отметил, что Франко будет требовать возмещения ущерба от истцов, который он получил из-за того, что информация об этом «оскорбительном» иске вышла в публичное поле.

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Зрители знают Джеймса Франко по таким фильмам, как «Мир будущего», «Зеровилль», «Горе-творец» и другим. Он также снимался в популярном сериале «Двойка», в нём он исполнил роли сутенеров Винсента и Фрэнки Мартино.

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