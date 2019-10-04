Ульяновск, , 08:24 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести в российских школах уроки по возобновляемой энергетике. С данной инициативой он выступил на международном форуме «Российская энергетическая неделя», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам Сергея Морозова, занятия в школах могут проходить по аналогии с программой «Урок цифры» для школьников всех классов, которая позволяет в игровой форме познакомиться с основами программирования. Данные уроки в Ульяновской области проходят в детском технопарке «Кванториум». По мнению главы региона, уроки по возобновляемой энергетике «станут хорошим стартом для знакомства детей с «зелёной» энергией и с основами «умной» экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе развивается ветроэнергетика. Создан кластер возобновляемой ветроэнергетики, построены два ветропарка, открыто производство лопастей.

Напомним, 4−5 октября в Ульяновской области мероприятия, посвящённые Дню учителя. Лучшие представители отрасли будут награждены почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Помимо чествования учителей, предусмотрены тематические концертные программы, творческие конкурсы, дни самоуправления.

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