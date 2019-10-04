Ульяновск, , 08:10 — REGNUM В Ульяновской области мероприятия, посвящённые Дню учителя, состоятся во всех образовательных организациях. Сегодня, 4 октября, педагоги соберутся в торжественном зале Дворца книги в Ульяновске. Лучшие представители отрасли будут награждены почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Помимо чествования лучших учителей, которые пройдут во всех муниципалитетах области, предусмотрены тематические концертные программы, творческие конкурсы. Например, в Вешкаймском районе запланирован мастер-класс «Открытка для учителя», учащиеся посетят ветеранов педагогического труда. В Димитровграде пройдёт акция «Сердце на ладони». Также в школах запланированы дни самоуправления: ученики старших классов проведут уроки у младших — эти акции состоятся в Ульяновске, Барышском, Инзенском, Карсунском, Майнском, Радищевском, Сенгилеевском, Старокулаткинском, Мелекесском районах.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчёркивает, что учитель — «это особая профессия», в регионе «для дальнейшего профессионального роста» педагогов «ввели систему поощрений». В том числе разработан закон «О статусе педагога», который вступит в силу в январе 2020 года, и учителя «смогут получать дополнительные ежемесячные денежные выплаты, гранты на прохождение стажировок, другие бонусы».

По данным минобразования региона, в настоящее время в области сфере профильного образования трудятся свыше 10 тысяч человек, в том числе 885 молодых специалистов. Ожидается, что награды в этом году получат более 240 педагогов. Кроме того, за достигнутые в 2018—2019 учебном году успехи имена 35 человек будут занесены на «Аллею Славы учителей Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в законе о статусе педагога регламентируются категории педагогических работников: педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь. Помимо выплат и грантов, документ устанавливает дополнительные гарантии на бесплатный проезд отдельных категорий педагогических работников к месту оздоровления и обратно.

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