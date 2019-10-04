Москва, , 07:21 — REGNUM 4 октября в Государственной публичной исторической библиотеке России открывается выставка «Зрелищно-игровые формы русской народной культуры».

Посетители выставки смогут совершить увлекательное путешествие к истокам народного театра — обрядовым ритуалам и действам, ряжениям и праздничным игрищам, а также узнать, какую важную роль в духовной жизни русского народа на протяжении многих веков играл фольклорный театр и, что он был неотъемлемой частью праздничных народных гуляний. Как отмечают организаторы выставки, значительное место в экспозиции занимает раздел о скоморошестве. Скоморохи были первыми профессиональными актерами на Руси. Выставка предлагает взглянуть на скоморошье искусство как на многожанровое явление, объединившее разные формы народного музыкально-поэтического и драматического творчества. Выставка представляет редкую возможность увидеть публикации первых исследователей фольклорного театра — И. Снегирева, А. Терещенко и А. Фаминцына, в которых собраны материалы о русском образе жизни, традициях и обычаях, сведения о русских праздниках, обрядах, суевериях и предрассудках.