Москва, , 07:16 — REGNUM 4 октября в Москве открывается 5-й Международный «Осенний салон авторских кукол». Он пройдёт в торгово-выставочном комплексе «Тишинка».

На выставке можно будет увидеть около 3000 экспонатов от 500 мастеров со всего мира. Здесь можно встретить персонажей любимых сказок и мультфильмов, героев кинофильмов и книг, а также познакомиться с новыми персонажами, придуманными известными кукольниками.

Как отмечают организаторы мероприятия, на ярмарке также будет широко представлена тематическая литература и большой ассортимент материалов и аксессуаров для создания кукол. Кроме того, «Осенний салон» — это выставка-продажа, где можно приобрести любой понравившийся экземпляр для себя или в подарок.

По словам организатора салона Светланы Пчельниковой, авторская кукла — это синтез нескольких видов искусства: живописи, скульптуры и дизайна костюма. Все желающие могут принять участие в благотворительном проекте «Парад кукол — детям», средства от реализации которого пойдут в благотворительные детские фонды.