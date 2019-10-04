Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM В Екатеринбурге на площадке Музея архитектуры и дизайна отрылась уникальная конкурс-выставка народного художественного промысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На ней свои работы представили 24 уральских мастера из Асбеста, Екатеринбурга, Кушвы, Нижнего Тагила и Туринска.

«На выставке представлены тагильские подносы, скульптура и мозаика из уральских камней и предметы, демонстрирующие многообразную технику резьбы по дереву», — сообщили в департаменте.

Все выставочные работы оценит конкурсное жюри. Будет учитываться не только мастерство исполнения, но и «инновационность» работ.

Отметим, что посмотреть работы уральских умельцев можно до 31 октября. После закрытия выставки, будут подведены итоги, а в середине ноября названы победители конкурса.