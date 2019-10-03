Москва, , 18:21 — REGNUM При раскопках на Гоголевском бульваре в центре Москвы были найдены части древнего сосуда. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Находка представляет собой части древнего керамического сосуда или вазы.

Археологи ведут раскопки в районе Гоголевского бульвара с весны 2019 года. Найденные на участке фрагменты специалисты относят к эпохе неолита (позднейший период каменного века).

Было обнаружено около десяти небольших черепков ямочно-гребенчатой керамики, каждый из них размером от двух до пяти сантиметров. Находки извлекли из раскопа глубиной четыре метра.

Ранее на этом месте обнаружили кремневый наконечник стрелы, который относится к тому же историческому периоду.

Специалисты проведут необходимые реставрационные работы, после чего артефакты отправят в коллекцию Музея Москвы.