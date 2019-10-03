Уфа, , 16:02 — REGNUM Исторический фильм «Первая Республика», снятый к 100-летию с момента образования Башкирии, примет участие в Азиатском международном кинофестивале (AWFF). Об этом 3 октября сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

По словам чиновников, башкирский кинорежиссёр Булат Юсупов, который является и автором фильма, получил официальное приглашение представить киноленту в конкурсной программе кинофестиваля.

Отмечается, что Булат Юсупов сможет показать свой фильм членам Киноакадемии и Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (HFPA). Данная ассоциация является главным спонсором кинопремии «Золотой глобус».

Напомним, что на кинофестивале AWFF демонстрируются фильмы, произведенные в более чем 50 странах Азии. Знаменитый кинофестиваль в 2019 году пройдет в Калвер-Сити Лос-Анджелеса с 6 по 14 ноября.