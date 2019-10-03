Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM 3 октября в Художественном музее Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге состоится вечер, посвященный 100-летию выдающегося литовского поэта, переводчика, эссеиста Эдуардаса Межелайтиса.

Лекция-экскурсия будет посвящена литературному сборнику «Лирические этюды», который соединил символы творчества поэта Эдуардаса Межелайтиса и скульптора и художника Эрнста Неизвестного.

3 октября исполнилось 100 лет со дня рождения литовского поэта. С момента выхода его «Лирических этюдов» с иллюстрациями Неизвестного прошло 50 лет. Но, как отмечают организаторы мероприятия, книга, в которой сюжеты о природе и поиске человеком себя в этом мире переплелись с размышлениями о семье, истории и космосе, актуальна до сих пор.

В программа вечера — рассказ и демонстрация книжной графики Эрнста Неизвестного, интерактивный анализ символов и образов «Лирических этюдов», показ мультфильма, основанного на стихах Межелайтиса, а также беседа о поэзии и ее творческом осмыслении.