Пермь, , 15:15 — REGNUM 3 октября в Перми открывается 10-я выставка «Антикварный салон и мир увлечений», на которой будут представлены все направления коллекционирования и виды хобби, а также пройдет ярмарка антиквариата.

В выставке «Антикварный салон и мир увлечений» участвуют около 200 коллекционеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Кирова, Кургана, Новосибирска, Краснодара.

Как отмечают организаторы, «Антикварный салон и мир увлечений», здесь можно будет приобрести редкие экземпляры и предметы бонистики, нумизматики, фалеристики, филателии, филофонии, хорологии и многих других серьезных увлечений.