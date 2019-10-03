Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM В галереи АРТМУЗА в Санкт-Петербурге открылась выставка графики Сергея Жгилёва, победителя Всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать».

Характерным методом автора является работа с наложением разных текстур, создание цветовых пятен, которые рождают между собой конфликт. Автор стремится минимальными средствами отразить максимум изобразительности.

Смешивая техники и материалы, художник позволяет им трансформироваться. освобождаясь от образности и иносказаний. получая радость творить из спонтанных процессов и эстетических находок. Выставка стала не тематическим объединением произведений Сергея Жгилёва, она акцентирует внимание зрителя на многообразие техники автора, ее изысканности и остроты.