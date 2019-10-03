Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM 3 октября в павильоне «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге открылся первый Кураторский форум в России. Он организован Северо-Западным филиалом Государственного центра современного искусства в составе «РОСИЗО».

Как отмечают организаторы фестиваля, новая площадка станет важной вехой в процессе укрепления и развития культурных связей российских художников и специалистов в области культуры с коллегами из других регионов и стран.

Мероприятия Кураторского форума рассчитаны на различные аудитории. Для профессионалов будут организованы симпозиумы, портфолио-ревю с международными кураторами — для художников, а для широкой публики Art Weekend и Open Studios.

По замыслу утроителей, форум поможет объединить профессионалов и любителей современного искусства, сделать более видимыми и доступными мастерские художников, независимые арт-пространства и галереи. Проект направлен на поддержку локальных инициатив в области современного искусства, расширение аудитории и вовлечение ее в актуальные культурные процессы.