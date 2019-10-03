Лос-Анджелес, США, , 14:00 — REGNUM Актер сериала «Сверхъестественное» Миша Коллинз развеял слухи о конфликте между ним и его коллегой по сериалу Джаредом Падалеки. Соответствующую публикацию он разместил 3 октября на своей странице в Twitter.

Коллинз написал, что некие адепты теории заговора распространяют в Twitter информацию, что он находится в конфликте с Падалеки и будто бы из-за этого актеры избегают встреч.

https://twitter.com/mishacollins/status/1179187193056657408

«Чтобы раз и навсегда доказать, что этот слух — ложь, я выкладываю в публичный доступ это видео с размытым фокусом, в котором мы нежно заботимся друг о друге», — пошутил актер, опубликовав странный двухсекундный ролик.

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Напомним, Миша Коллинз играет в сериале роль Кастиэля, а Джаред Падалеки — Сэма Винчестера. Телеканал The CW продлил «Сверхъестественное» на финальный 15 сезон в феврале 2019 года.

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