Цхинвал, , 13:45 — REGNUM В ноябре в Цхинвале пройдет третий фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Весь мир — театр». Об этом сообщает информагентство «Рес».

Как отметила методист по информационно-аналитической и культурной деятельности центра народного творчества Ацырухс Джаджиева, в этом году конкурс будет посвящен творчеству и жизни осетинского поэта, драматурга, публициста и художника Коста Хетагурова. В фестивале смогут принять участие самодеятельные театральные коллективы любых жанров и направлений.

Фестиваль организован республиканским центром народного творчества (РЦНТ) при министерстве культуры Южной Осетии.

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