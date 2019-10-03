3 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Москва, , 13:35 — REGNUM В коллекцию журналов НЭДБ добавлены подшивки журнала «Мурзилка» за 1934−1935 годы, подвергшиеся серьёзной критике. Особенно досталось Агнии Барто.

Идет одиннадцатый год издания журнала для детей младшего возраста. Редакция в составе Асеева Н., Барто А., Маршака С., Смирновой В., Степановой А., Шифрина Н. под руководством Натана Венгрова обеспечивает ежемесячный выход журнала тиражом 130 000 экземпляров.

«Мурзилка», 1934 год, №1 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1934 год, №2 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

«Мурзилка», 1934 год, №3 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1934 год, №4 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

«Мурзилка», 1934 год, №5 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1934 год, №6 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

«Мурзилка», 1934 год, №7 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1934 год, №8 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

«Мурзилка», 1934 год, №9 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1934 год, №10 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

«Мурзилка», 1934 год, №11 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1934 год, №12 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

На страницах журнала регулярно появляются рассказы Льва Кассиля, Якова Тайца, Константина Паустовского, Виталия Бианки, стихи Агнии Барто, Зои Александровой и Елены Благининой. Среди художников, оформляющих журнал, часто встречаются Аминадав Каневский (будущий автор желтого и лохматого Мурзилки), Маргарита Михаэлис, Андрей Брей, Ростислав Барто (старший брат поэта Павла Барто, первого мужа Агнии).

«Мурзилка», 1934 год, №4 (обложка) © Национальная электронная детская библиотека

В №8 за 1934 год редакция решила познакомить читателей и писателей и разместила галерею портретов с подписями. Там можно найти молодых и поэтому почти неузнаваемых Кассиля, Барто, Гайдара, Паустовского. И мэтров — Маршака, Чуковского.

Наши писатели ("Мурзилка», 1934 год, №8) © Национальная электронная детская библиотека

С №7 за 1934 год начинается публикация бесконечно длинной повести Агнии Барто — «Повесть о том, как поссорились Левка с Людой и что из этого вышло». Настолько длинной, что она не уложилась в 1934 год и хотела перекочевать в 1935. Но в первом номере за 1935 год появилось объявление:

«Ребята! «Повесть о том, как поссорились Левка с Людой» А. Барто мы печатаем с перерывом, потому что автор болен. Продолжение читайте в ближайших номерах.»

Продолжения так и не последовало.

Е. Гладкова-Нагаева, Про Ярошку богатыря и просто девочку Катю ("Мурзилка», 1934 год, №7) © Национальная электронная детская библиотека

Удивительная сказка «Про Ярошку богатыря и просто девочку Катю» Е. Гладковой-Ногаевой напечатана №7 за 1934 год. Это настоящая фантастическая повесть о путешествии на Луну и Венеру на звездолете.

Может, он не правдошный звездолет, а нарочный, — сказала девочка Катя. И пошли ребята с начальником осматривать звездолет.

-— Вот он, летучий корабль, какой!..

— Какой же это корабль? — говорит Катя.— Ни дверей, ни окон нет. Как туда люди войти могут?

— А вот как — сказал начальник. Подошел и нажал незаметную кнопку. Треснуло что-то и стукнуло. Стальная стена полезла вверх, и прямо к ногам откинулась легкая лесенка. У Ярошки-богатыря глаза разгорелись.

— А может, он еще и не полетит, твой звездолет-то? — сказала просто девочка Катя.

— Как не полетит?! — закричал Ярошка.

Седьмой номер в 1935 году посвящен запуску московского метро. Знаете, как теперь называются станции Кировская, Дзержинская, Дворец советов, Коминтерн? Изучайте схему.

Метро им. Л.М. Кагановича ("Мурзилка», 1935 год, №7) © Национальная электронная детская библиотека

Всем горожанам метро (тогда метро был мужского рода) нравится («Есть такое чудо, о нем твердят повсюду, придумано не худо, устроено хитро.»), а вот хулиган Трошка, постоянный персонаж журнала, расстроился:

Захотел я посорить—стала совесть говорить.Захотел я поплевать —начал стыд одолевать.Прямо я расстроился:и зачем он строился?

Побольше бы таких совестливых хулиганов в наши дни, было бы чисто в подземке!

Комсомольцы под землей ("Мурзилка», 1935 год, №7) © Национальная электронная детская библиотека

Кажется, что редакция журнала все делает правильно: не забывает классиков (регулярно публикуются стихи Пушкина, Блока, Некрасова), адекватно реагирует на важные события текущего дня (убийство Сергея Мироновича Кирова, смерть Куйбышева, первый съезд детских писателей), политические юбилеи, всесоюзные подвиги и достижения (спасение челюскинцев (спасли всех), полет стратостата «ОСОАВИАХИМ» (все погибли). Однако за «Мурзилкой» пристально следит критический журнал «Детская литература». В 1936 году в нем регулярно появляются статьи о журнале «Мурзилка» в целом и об отдельных авторах.

«Мурзилка», 1935 год, №1 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1935 год, №2 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

«Мурзилка», 1935 год, №3 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1935 год, №4 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

«Мурзилка», 1935 год, №5 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1935 год, №6 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

«Мурзилка», 1935 год, №7 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1935 год, №8 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

«Мурзилка», 1935 год, №9 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1935 год, №10 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

«Мурзилка», 1935 год, №11 (обложка) (слева). «Мурзилка», 1935 год, №12 (обложка) (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

Якова Тайца и его короткие рассказы больше хвалят, чем ругают.

Е. Таратута, Маленькие рассказы Тайца ( «Детская литература», 1936 год, №3−4 Но Тайц работает, и ему предстоит еще много, очень много работать, и работа его будет успешна. В его произведениях чувствуется наблюдательный глаз. Чувствуется, что растет новый, настоящий художник, знающий и любящий своего читателя.

Журнал ругают, но оставляют надежду на исправление.

Л.К. и М.Б., Журнал «Мурзилка» ( «Детская литература», 1936 год, №5 «Мурзилка» в 1935 г. в основном страдал почти всеми болезнями предыдущих лет. Плохо поставлен был в 1935 г. и раздел общественно-политической тематики. Как могло случиться, что в журнале не отмечены день Красной армии и стахановское движение? А годовщина Октябрьской пролетарской революции отмечена только картинкой демонстрации на обложке и портретами Ленина и Сталина в тексте. Рассказы, стихи, сказки на общественно-политические темы появляются на страницах, журнала лишь в порядке исключения.

А вот Агнию Барто ругают так, что страшно даже сейчас становится, просто «размазывают».

А. Адалис, Милочка-копилочка («Детская литература», 1936 год, №3−4) Вот долженствующая, очевидно, быть «насквозь идеологической» «Повесть о том, как поссорились Левка с Людой и что из этого вышло». В ней говорится о соревновании и школьной учебе, очевидно, в свете последних постановлений ЦК партии и ЦК комсомола. Но трудно себе вообразить что-либо скучнее и рационалистичнее этой повести, длинной, поучительной и нудной, как указующий перст учителя довоенного уровня. Ни мелодии, ни лирики, ни остроты. <…> За этим манерным заглавием следует бредовое смешение сонной одури и внезапно вырывающихся отрывков знакомых песен, нечто напоминающее бред испорченного громкоговорителя…

И еще:

Л.К. и М.Б., Журнал «Мурзилка» («Детская литература», 1936 год, №5) Очень плохи, безответственны стихи Барто, появляющиеся на страницах «Мурзилки». Мы помещаем в настоящем номере нашего журнала рецензию тов. Адалис на последние произведения Барто. Резкая оценка автором рецензии последних произведений Барто — правильная оценка, и целиком относится и к тому, что Барто поместила в «Мурзилке» («Резиновая Зина» и др.).

А. Барто, Резиновая Зина ("Мурзилка», 1935 год, №5) © Национальная электронная детская библиотека

Однако уже в восьмом номере за тот же год редакция «Детской литературы» публикует своеобразные извинения в ответ на статью в газете «Комсомольская правда» от 21.05.1936 г. № 119 «Чрезмерный пыл», «осуждающей характер критики творчества тов. Барто». Редакция «Детской литературы» признает, что она действительно совершила ошибку, допустив чрезмерную резкость и грубость тона критики. Тем более, что эта критика была основана на оценке отдельных произведений Барто, не подкреплялась конкретным анализом произведений и носила декларативный характер. Таким образом и получалось «сплошное охаивание, без всякого учета достоинств автора и его произведений».

Читайте Мурзилку за 1934−1935 годы, сравнивайте свои впечатления с мнениями профессиональных критиков. А мы вместе с «Детской литературой» посмотрим, исправился журнал в 1936 году или нет.

Л.К. и М.Б., Журнал «Мурзилка» («Детская литература», 1936 год, №5) В 1935 г. журнал «Мурзилка» еще не сумел сделаться настоящим другом своих читателей. Посмотрим, как он перестроился в 1936 г.

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