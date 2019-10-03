Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала неожиданно поздравил со 100-летним юбилеем бабушку одного из своих фанатов. Соответствующую публикацию он разместил 3 октября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/TheRock/status/1179424041037381632

Актер и продюсер выполнил просьбу своего поклонника Джейми Клинглера. Он записал специальный видеоролик, в котором спел песню Happy Birthday его бабушке, также оказавшейся фанаткой Скалы. Актер отметил, что ему очень приятен тот факт, что она является его поклонницей и добавил, что для него это — «лучшая часть славы».

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Напомним, последним полнометражным кинопроектом Дуэйна Джонсона стал фильм «Формас: Хоббс и Шоу», в котором он снялся вместе с Джеймсом Стэтхэмом. Картина вышла на экраны в августе 2019 года.

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