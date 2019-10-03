Пекин, , 12:58 — REGNUM В Пекинском выставочном садовом парке стартовала неделя традиционной оперной культуры, во время которой будет показано 370 представлений, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

В общей сложности 65 трупп со всей страны представят классические представления в рамках 23 форм традиционной оперы, включая Пекинскую оперу, Куньшаньскую оперу, Пинцзюй и Кантонскую оперу.

Культурная неделя проводится совместно Министерством культуры и туризма, а также муниципальным правительством Пекине. В ее рамках будут проведены китайские форумы фольклорного искусства, музыки и танцев.

Посетители смогут пережить очарование традиционной китайской культуры через интерактивные семинары и небольшие представления. Вдобавок ко всему пройдут различного рода семинары, показы фильмов, шоу талантов, а также выставки.