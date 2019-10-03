Лос-Анджелес, США, , 12:24 — REGNUM В Соединенных Штатах бездомной эмигрантке из России, которая исполнила арию в метро, предложили заключить контракт со свукозаписывающей студией, сообщает TMZ.

Отмечается, что в конце сентября на странице полиции Лос-Анджелеса в Twitter появилась видео, на котором бездомная женщина в метро исполняет арию из оперы «Джанни Скикки» композитора Джакомо Пуччини. Ролик за несколько дней набрал миллион просмотров.

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По данным американских СМИ, бездомной оказалась эмигрировавшая в начале 1990-х годов гражданка России Эмили Замурка.

Также стало известно, что продюсер и композитор Джоэль Даймонд предложить женщине контракт с собственным лейблом Silver Blue Records.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях раскритиковали журналистку из Великобритании, которая назвала Москву «ярким городом, потерявшим свою душу». Пользователи указали на то, что представительница СМИ в статье мало что рассказала о столице России, но при этом сделала громкий вывод уже в заголовке.

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