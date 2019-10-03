Атланта, США, , 12:06 — REGNUM Телеканал TBS заказал производство нового экшн-сериала у создателей драмеди-шоу «Кобра Кай». Об этом 3 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Сериал получит название Obliterated, что можно перевести, как «Стёртый» или «Вычеркнутый». Он будет состоять из 10 серий. Над его созданием будут работать Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг и Джош Хилд. В проекте также поучаствует компания Sony Pictures TV.

Сюжет картины расскажет об команде элитного спецназа, которая пытается вскрыть сеть террористов, желающих «взорвать Лас-Вегас». После того как её члены выполнят миссию и отпразднуют это, употребив как алкоголь, так и наркотики, они поймут, что «обезвреженная» бомба была приманкой и есть ещё одна. Таким образом, им придется вернуться к «спасению мира» в том состоянии, в котором они находятся после вечеринки.

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Напомним, сериал «Кобра Кай» выходит на потоковом сервисе YouTube Premium с мая 2018 года. Шоу представляет собой продолжение популярной картины 1984 года «Парень-каратист».

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