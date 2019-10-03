Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Кинокомпания Universal снимет новый фильм по роману «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. Об этом 3 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В качестве продюсеров выступят Дин Деблуа («Как приручить дракона»), а также Тодд Либерман и Дэвид Хоберман, ранее работавшие вместе над созданием картины Disney «Красавица и чудовище». Сценарий к фильму напишет Эван Спилиотопулос («Красавица и Чудовище», «Геракл», «Белоснежка и охотник 2»).

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Напомним, последний фильм «Остров сокровищ» по роману Стивенсона вышел в 2012 году, снял его режиссёр Стив Бэррон. В период с 2014 по 2017 годы телеканал Starz показывал сериал «Чёрные паруса», который представляет собой приквел к произведению шотландского писателя.

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