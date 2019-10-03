Лондон, , 15:04 — REGNUM Джо Ллойд, современная валлийская писательница, стала обладательницей Национальной премии BBC за лучший короткий рассказ. Об этом сообщает The Guardian.

Главный приз — премия размером в 15 тысяч фунтов стерлингов досталась писательнице за рассказ «Невидимка», вдохновленный словарный статьей о женщине, жившей в XVIII веке. В центре сюжета — история Марты, женщины, которая убеждала окружающих в том, что общается с семьей невидимок, живущей в невидимом доме по соседству.

Помимо Ллойд в шорт-лист премии были включены Люси Колдуэлл, Линда Кларк, Жаклин Крукс и Тамсин Грей. Церемония вручения премии состоялась в прямом эфире BBC Radio 4.