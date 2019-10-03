Магас, , 11:49 — REGNUM В Ингушетии находятся под угрозой разрушения памятники археологии, расположенные на территории сельских поселений Верхние, Средние и Нижние Ачалуки. Об этом сообщает археологический центр республики имени Евгения Крупнова при минкульте РИ.

В ходе инспекционной поездки в Малгобекский район в присутствии представителей администрации было установлено, что почти все осмотренные объекты археологии находятся под угрозой сохранности. Так, при обследовании памятников Верхне-Ачалукское городище №1, Средне-Ачалукское городище №1 «Дидиг-гу», Средне-Ачалукский менгир и Нижне-Ачалукское городище №1 «Темырха-Боарз» были обнаружены на их территории следы деятельности местных жителей.

«В частности, склоны Верхне-Ачалукского городища №1 огорожены для ведения частной хозяйственной деятельности, территория и охранная зона Средне-Ачалукского менгира засыпана щебнем, песком и гравием. Особую тревогу вызывает состояние городища «Темырха-Боарз», территория которого частично использована под бурение нефтяных скважин», — говорится в сообщении археологического центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ингушетии запретили жителям республики селиться вблизи памятников архитектуры и истории — древних башенных комплексов. В 2015 году в Джейрахском районе было принудительно снесено несколько незаконных строений вблизи памтников и было сказано, что начатые работы по сносу жилых построек будут продолжены.