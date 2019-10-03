Рим, , 15:07 — REGNUM 10 октября в Риме в столичной мэрии на Капитолийском холме в третий раз пройдет церемония вручения Международной Пушкинской премии. Об этом сообщает Литературная газета.

Организаторы данного события — Ассоциация «Друзья Великой России», созданная в Италии общественными деятелями Юлией Базаровой и Паоло Драгонетти де Торрес для продвижения русской культуры и искусства на Апеннинах, фонд «Русский мир», Капитолийская Ассамблея и компания «Eventi-Rome».

Жюри премии возглавляют литературный критик Арналдо Коласанти и поэт Элио Пекора. Премия вручается в четырех номинациях: «Литература», «Искусство», «Научные работы» и «Неизвестный поэт». Лауреатом первой Международной Пушкинской премии стала итальянская поэтесса Антонелла Анедда, а второй — журналист Алексей Букалов за книгу «Пушкинская Италия», российская художница Наталья Царькова и итальянский литературовед Алессандра Карбоне за научную работу о творчестве Михаила Лермонтова.

В нынешнем сезоне на премию претендуют Евгений Солонович за перевод итальянской поэзии на русский язык (Данте, Петрарки и малоизвестного в России римского поэта Джоакино Белли), режиссер Галина Евтушенко за дилогию «Пушкинская Италия» и профессор Эмилио Мари за книгу «Из деревни в город. Ландшафт и народная культура Петербурга, 1830−1917».