Москва, , 14:56 — REGNUM С 4 по 6 октября 2019 года в Москве на территории культурного пространства «Хлебозавод № 9» пройдет пятый по счету Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс». Об этом сообщает Литературная газета.

В программе фестиваля на специальной выставке будут представлены работы более ста иллюстраторов из России, стран СНГ и Европы. Гостей и участников мероприятия ждет более восьмидесяти лекций, мастер-классов для взрослых и детей. В число лекторов и ведущих мастер-классов вошли как российские, так и иностранные художники-иллюстраторы, редакторы и эксперты. В рамках фестиваля также будут организованы профессиональные просмотры работ иллюстраторов представителями российских книжных издательств и агентств.

Помимо выставки, лекций и мастер-классов в течение всего времени проведения на территории фестиваля будет проходить книжный и иллюстраторский маркет, открытый для всех желающих.