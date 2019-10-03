Москва, , 15:25 — REGNUM 15 октября авангардная художница, певица, писательница Йоко Оно представит в Московском музее современного искусства свою персональную выставку. Ее центральной частью которой станет проект «Инструкции», начатый в 1960-е годы. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Йоко Оно — одна из важнейших фигур в концептуализме 1960-х и представителей международного движения Fluxus, внесшая вклад в развитие перформанса, хэппенинга и видео-арта. Выставка в MMOMA раскроет основные элементы художественных практик Йоко Оно и расскажет, как художница отвечала на вопрос о смысле искусства и его политической и социальной ангажированности.

Объекты и картины в «Инструкциях» не существуют сами по себе, им требуется вмешательство зрителя. Тому, кто решится на диалог с искусством Оно, предстоит серьезно испытать свои память, фантазию и доверие. Например, сыграть в шахматы на совершенно белой доске, дорисовать начатое художницей произведение или указать на карте место, куда катится мир. В экспозицию также вошли реконструкции некоторых классических перформансов Йоко Оно и ее видеоработы.

Выставка продлится до 24 ноября.