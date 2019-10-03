Москва, , 15:19 — REGNUM С 9 октября по 17 ноября в Московском музее современного искусства пройдет выставка «Премии Кандинского». На экспозиции представлены работы 30 номинантов, вошедших в лонг-лист премии по итогам двух туров голосования экспертного совета. Об этом сообщает официальный сайт Премии Кандинского.

Среди участников выставки как лауреаты этого года, так и номинанты «Премии Кандинского» прошлых лет: Александр Бродский, Таус Махачева, Евгений Антуфьев, Дмитрий Венков, Полина Канис, Саша Пирогова и другие. В главной номинации «Проект года» представлено 15 произведений.

Список финалистов Премии (шорт-лист) будет объявлен в конце октября, а победители станут известны на официальной церемонии награждения, которая пройдет в ММОМА 13 ноября 2019 года.