Москва, , 15:22 — REGNUM 17 октября московский Музей космонавтики совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН открывает выставку «Земля—Луна—Марс… Остаться в живых». Об этом сообщает официальный сайт музея.

На выставке расскажут об истории Института и о длительных экспериментах по имитации полётов к Луне и Марсу и по подготовке человека к воздействию невесомости в наземных условиях. Также музей представит новую медицинскую аппаратуру для проведения научных исследований в наземных экспериментах.

Одним из центральных экспонатов станет имитатор космических условий на основе технологий виртуальной реальности, с помощью которого на экране компьютера будут реализованы две виртуальные сцены с топологической привязкой местности — кратер Гусева на Марсе и кратер Шеклтона на Луне.

Выставка продлится до 15 марта 2020 года.