Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Галерея Тейт опубликовала онлайн-исследование, посвященное исследованию американского искусства из коллекции «Modern American Art at Tate 1945−1980». Об этом сообщает портал АРТГИД.

Сборник под редакцией Алекса Тейлора, ранее работавшего научным сотрудником Terra Foundation, объединяет десять эссе, написанных ведущими специалистами, и в совокупности излагает нетрадиционную историю американского искусства, которая служит вызовом устоявшимся представлениям об американском модернизме.

Большое внимание уделяется тому, как институциональные и идеологические контексты изменяют понимание и оценку произведений искусства с течением времени. Исследуется история формирования коллекции американского искусства в Тейт, попытки приобрести значительные частные коллекции, дается хронологический обзор событий, показывающий как американское искусство воспринималось в Великобритании в разные периоды.