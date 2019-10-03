Москва, , 15:17 — REGNUM С 25 октября по 31 октября в Центре дизайна ARTPLAY пройдет 1-я биеннале современного искусства Кавказа «В поисках идентичности». В проекте покажут более 500 произведений от ста северокавказских художников. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал ARTPLAY.

Биеннале посвящена исследованию темы современного кавказского искусства, составлению картографии текущей ситуации. Планируется, что она станет альтернативной площадкой для свободного высказывания художников, работающих в контексте дискурса национальной культуры своих народов.

Куратор проекта Заира Астемирова: «Своим появлением биеннале впервые вводит термин «кавказское современное искусство» в международный культурный контекст». Биеннале будет сопровождать музыкальная экспериментальная программа, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы на основе традиционных ремесел.