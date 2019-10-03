Оттава, , 11:35 — REGNUM Стали известны причины гибели женщины-каскадера на съемках кинокомикса «Дэдпул 2» в 2017 году. Об этом 3 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Следователи пришли к выводу, что несчастный случай произошел из-за того, что сотрудники компании TCF (TCF Vancouver Productions Ltd), руководившие съемочным процессом не смогли «провести оценку рисков», нарушили технику безопасности и допустили ошибки при оборудовании площадки.

Они отметили, что сама погибшая мотоциклистка не была виновата в произошедшем. Представители 20th Century Fox не согласились со всеми выводами комиссии, однако отметили, что после этого инцидента кинокомпания пересмотрела свои протоколы безопасности.

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Напомним, 14 августа 2017 года стало известно, что на съемках фильма «Дэдпул 2», проходящих в Ванкувере (Канада), при выполнении трюка на погибла каскадер Джои Харрис. По свидетельствам очевидцев, она вместе с мотоциклом вылетела из окна здания, после чего её тут же поместили в карету скорой помощи.

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