Нижний Новгород, , 10:59 — REGNUM Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет заказал разработку проектной документации мероприятий для современного использования областного объекта культурного наследия «Дом-коммуна «Дом чекиста». Объект находится на улице Малая Покровская, 16 (литеры А, А1, А2, А3, А4, А5) в Нижнем Новгороде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 12 млн рублей. В техзадании уточняется, что в здании первый этаж отводится под общественные помещения — ресторан, фитнес-клуб, спа-салон, а второй-шестой этажи — под жильё. Общая площадь шестиэтажного здания — 9 800 кв.м.

Проектировать будет ООО Фирма «СС Проект», созданное в декабре 2010 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор и владелец — Людмила Сомова. Среднесписочная численность работников — около 150 человек.

По сведениям из открытых источников, здание построено в 1932 года и принадлежит к стилю конструктивизма. Архитектором был Александр Тюпиков. Долгие годы здание работало как дом-коммуна, где были и жилые помещения, и общественные. Спустя 18 лет после сдачи в строй его передали под административное здание. В отдельные годы здесь работал Дом культуры, а с 1982 года здание относится к культурному наследию. Восемь лет назад объект продали из федеральной собственности в частную, и новый владелец планировал сделать из него гостиницу, но проект остановили. После этого, про судьбу «Дома чекиста» было ничего неизвестно.