Аддис-Абеба, , 10:53 — REGNUM Эфиопская корона XVIII века будет возвращена из Нидерландов спустя 21 год после того, как бывший беженец обнаружил ее в чемодане, оставленном посетителем. Об этом сообщает ВВС Africa.

Сирак Асфо, бежавший от гнета в Эфиопии в конце 1970-х годов, рассказал, что он обнаружил богато украшенную позолоченную медную корону в 1998 году. Бывший беженец принимал эфиопов, которые покидали страну, в своей квартире в Роттердаме в течение 1980-х и 1990-х годов. У одного из посетителей, остановившихся в его доме в 1998 году, в сумке находилась корона. Он знал, что корона была украдена, но до недавнего времени считал, что возвращать ее в Эфиопию будет небезопасно из-за политической ситуации.

Но с окончанием прежнего режима и выборами премьер-министра Абия Ахмеда в прошлом году Сирак почувствовал, что пришло время вернуть часть истории Эфиопии в Аддис-Абебу. Он связался с арт-детективом Артуром Брандом, известным как «Индиана Джонс из мира искусства», чтобы помочь вернуть его домой.

Бывший беженец, который сейчас работает консультантом по вопросам управления в правительстве Нидерландов, заявил о том, что Эфиопии необходимо вернуть часть ее культурного наследия.

«Наконец-то пришло время вернуть корону ее владельцам, а владельцы короны — все эфиопы», — сказал он BBC.

С согласия голландской полиции охотник за искусством поместил артефакт в безопасное помещение. Эксперт подтвердил, что оно подлинное, и Бранд решил, что лучшим способом будет объявить об этом публично. Корона считается одной из 20 существующих. На ней изображены Иисус Христос, Бог и Святой Дух, а также ученики Иисуса, и, вероятно, она была подарена церкви полководцем Вельде Селласом сотни лет назад.

«Это удивительный предмет. Он очень большой, мне жаль людей, которым приходилось носить его на голове, потому что, когда ты носишь это в течение нескольких часов, у тебя заболит шея», — сказал Бранд. В настоящее время она хранится в учреждении строгого режима в Нидерландах до тех пор, пока не будет безопасно возвращена в Эфиопию. Оба мужчины ожидают, что правительство Эфиопии свяжется с голландскими властями, чтобы спланировать возвращение короны. «Я хочу, чтобы эта корона была символом единства и единения», — сказал Сирак.