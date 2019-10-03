Пермь, , 10:25 — REGNUM В Пермской художественной галерее пройдет выставка русского средневекового придворного искусства из собрания Музеев Московского Кремля, об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митра. 1677 г. Москва. Царицына мастерская палата

Экспозиция составлена из нескольких разделов, посвященных отдельным мастерским, что помогает раскрыть уникальность каждой из них.

«На выставке представлены шестьдесят три экспоната, раскрывающие разнообразие деятельности кремлевских мастерских в XVII столетии и отражающие уникальность, мемориальную ценность и стилистическое богатство собрания Музеев Московского Кремля», — отмечают в пресс-службе галереи.

Выставка «Шедевры кремлевских мастерских» откроется в Пермской художественной галерее 19 октября 2019 года и будет работать до 19 января 2020 года.

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