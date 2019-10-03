Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM Голливудские студии рискуют потерять права на различные известные франшизы, например, такие, как «Крепкий орешек», «Хищник», «Битлджус» и другие. Об этом 3 октября сообщил портал Screen Rant.

Согласно изменениям, внесенным в закон об авторском праве в 2003 году, вскоре авторы произведений (и их наследники), на основе которых были сняты фильмы, давшие начало известным франшизам, начнут «атаковать» Голливудские студии. Многие из них хотят пересмотреть условия, которые были заключены в 80-е годы XX века, когда писатели ещё не были известны и заключали не очень выгодные для себя соглашения.

В частности, с подобными инициативами уже выступили Гэри Вульф («Кто подставил кролика Роджера»), наследники Родерика Торпа («Ничто не вечно» («Крепкий орешек»)) и Майкла МакДауэлла («Битлджус»). Также о своих претензиях заявила сценарист первого «Терминатора» Гейл Анна Херд. По мнению экспертов, всё это может привести к серьёзным изменениям в известных франшизах.

Читайте также: Ален Делон возвращается на большой экран

Напомним, поправки, внесенные в 2003 году в закон об авторском праве, позволили авторам произведений возвращать себе права на них через 35 лет после продажи в случае, если писатели не создавали произведения для студий в качестве наёмных работников. Под действие закона попали соглашения, заключенные после 1 января 1978 года. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать волны подобных претензий в отношении популярных картин, вышедших в 80-х годах XX века.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор музыки Doom, Wolfenstein и Duke Nukem подал в суд на Gearbox и Valve