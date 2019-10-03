Москва, , 08:54 — REGNUM В парках Москвы в выходные дни (6−7 октября) состоятся праздничные мероприятия, посвященные Международному дню музыки, сообщается на портале мэра столицы.

Симфонический оркестр Vancouver 125

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Москвичи смогут узнать о жизни известных русских композиторов. Пройдут вечера классической музыки. Прозвучат произведения Чайковского, Рахманинова, Шостакович и др.

Кроме того, состоятся рок-концерты, концерт электронной музыки и джем-сейшен. Вход на все мероприятия свободный.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный день музыки отмечается 1 октября.

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