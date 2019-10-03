Веллингтон, , 08:40 — REGNUM Новозеландская актриса Робин Малкольм, исполнившая роль роханки Морвен в фильме «Властелин колец: Две крепости», заявила, что в предстоящем сериале Amazon роль мага Гэндальфа должна исполнить женщина. Об этом 2 октября сообщил портал The Sun.

«Эти старые легенды, эти старые мифические истории основаны на патриархальном пейзаже», — заявила Малком в интервью журналистам. Актриса предложила «взглянуть на магию матрилинейного мира», в котором в роли могущественных магов выступают женщины. На роль Гэндальфа она предложила взять Джуди Денч, Айлин Эткинс или Мэгги Смит.

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Напомним, будущий сериал по миру «Властелин колец» должен стать самым дорогостоящим шоу в истории телевидения. Компания Amazon планирует вложить в него около $1 млрд.

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