Киев, , 08:23 — REGNUM На Kikstarter стартовала краундфандинговая компания, которую открыл украинский художник Егор Ключник, создавший постер с более чем 100 героями из различных комиксов, фильмов, книг и видеоигр. Изображение получило название AD 2222.

Киберпанк Скриншот страницы kickstarter.com

Желающим приобрести постер в цифровой версии необходимо заплатить около $15, они получат его уже в ноябре 2019 года. Печатная и цифровая версии обойдутся уже в $35, сроки — декабрь 2019. Самый дорогой вариант участия в кампании — $98, кроме плаката AD 2222 заказчики получат иные цифровые изображения и оригинальный эскиз.

Постер с более чем 100 героями. Художник Егор Ключник Скриншот страницы kickstarter.com

Стоит отметить, что на постер попали более 175 символов и 43 предмета из фанатской культуры, кроме того, в проекте также реализована технология дополненной реальности (AR), скачав приложение Zappar, владельцы плаката могут при помощи смартфона или планшета увидеть дополнительные элементы.

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Напомним, с 3 по 6 октября 2019 года в Москве пройдет фестиваль фанатской культуры Comic Con Russia 2019. Ранее ИА REGNUM сообщило, что контент-менеджер Twitter-страницы форума попросил пользователей помочь получить от организаторов консоль Nintendo Switch.

Зойдберг в мире киберпанка Скриншот страницы kickstarter.com

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