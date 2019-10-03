Дербент, Дагестан, , 08:23 — REGNUM Мастера уличного искусства из регионов России примут участие в стрит-арт фестивале «Стена», который стартует в городе Дербенте 12 октября. Мероприятие такого рода впервые пройдет на территории Дагестана, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе администрации муниципалитета.

В ходе фестиваля художники нарисуют фрески на нескольких фасадах домов, «чтобы придать улицам города новый облик». Основная их часть расположена на улице, ведущей к одному из самых посещаемых мест Дербента — набережной.

Главной тематикой работ будет традиционное художественно-прикладное искусство народов Дагестана. Таким образом, как отметили в мэрии, стены зданий города станут ещё одним способом ознакомления «с самобытной культурой региона».

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