Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 07:40 — REGNUM Во всех дошкольных образовательных учреждениях Агинского Бурятского округа в Забайкалье стартовал фестиваль бурятского языка. Как сообщает сайт окружной администрации, в его рамках проводится неделя анимационного кино. Детям на выбор предлагают просмотр современных российских мультипликационных фильмов, таких как «Лунтик» и «Смешарики» и другие, переведённых на бурятский язык.

Напомним, Агинский Бурятский округ является административно-территориальной единицей с особым статусом, входит в состав Забайкальского края. Территориально округ расположен в междуречье Онона и Ингоды. Его площадь составляет 19,6 тыс. квадратных километров, что составляет 4,4% от территории Забайкалья.

Численность населения по переписи 2002 составила 72,3 тысяч человек.