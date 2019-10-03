Москва, 3 октября 2019, 06:36 — REGNUM Найти помощника попросила коллег художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек на открытии сезона, пишет «Телепрограмма».
Выступая на открытии театрального сезона 1 октября, актриса предупредила, что о её болезни ходит много слухов. Она отметила, что, действительно, болела сильно, «лежала в больницах и не знаю, сколько ещё предстоит».
После этого актриса пообещала, что, несмотря ни на что, будет со своим коллективом, будет приходить в театр и всё время будет готова отвечать на телефонные звонки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом Волчек находилась в больнице, как отмечала её помощница, на плановом обследовании.
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