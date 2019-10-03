Москва, , 06:36 — REGNUM Найти помощника попросила коллег художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек на открытии сезона, пишет «Телепрограмма».

Выступая на открытии театрального сезона 1 октября, актриса предупредила, что о её болезни ходит много слухов. Она отметила, что, действительно, болела сильно, «лежала в больницах и не знаю, сколько ещё предстоит».

Волчек «Поэтому вы должны понять, что нам надо найти кого-то, кто будет помогать нам всем и быть на посту, когда я сама не смогу этого делать. Сейчас я просто не могу быть в театре, мне не разрешат это ни моя семья, ни врачи. Так что давайте искать вместе того, кто будет по ту сторону и ночью и днем. Будет отвечать на телефонные звонки, как это делала я, находясь в театре вне зависимости от выходных и отпусков».

После этого актриса пообещала, что, несмотря ни на что, будет со своим коллективом, будет приходить в театр и всё время будет готова отвечать на телефонные звонки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом Волчек находилась в больнице, как отмечала её помощница, на плановом обследовании.

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