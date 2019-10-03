Москва, , 02:20 — REGNUM 3 октября на сцене «Студия» Государственного академического театр им. Евгения Вахтангова состоится премьера спектакля «Платонов. Рассказы». О новой постановке молодого режиссера Анны Горушкиной сообщается на сайте театра.

Спектакль, пропитанный духом восхождения, стремлением жить несмотря ни на что, создан по рассказам Андрея Платонова «Неизвестный цветок», «Невозможное», «Песчаная учительница», «Река Потудань», «Семён» и «Юшка». И именно рассказ-притча «Неизвестный цветок», как утверждается в анонсе, стал символом постановки.

«Неправильность» стилистики, дух эпохи, пережившей Первую и предощущавшей неумолимое приближение Второй катастрофы (речь идёт о двух мировых войнах). Стремление творить добро в любых обстоятельствах. Всё это молодая команда воплотит на сцене.

А зрители смогут оценить, насколько им удастся донести в 21-м веке уникальный яркий язык и образность произведений Андрея Платоновича Платонова (1899−1951), участника Гражданской и Великой Отечественной войн, инженера, писателя, поэта и военного корреспондента.

Роли исполняют Евгения Иванова, Ирина Смирнова, Екатерина Жаркова, Денис Бондаренко, Алексей Петров, Сергей Батаев, Николай Романовский, Ян Гахарманов.

Сцена «Студия» была открыта в Вахтанговском театре в мае 2012 года. С сентября 2019 года она стала экспериментальной площадкой молодых актеров — стажеров театра.

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