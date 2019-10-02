Москва, 2 октября 2019, 20:04 — REGNUM Благодаря поддержке пользователей Twitter контент-менеджер аккаунта форума Comic Con Russia смог получить консоль Nintendo Switch. Об этом он сообщил 2 октября.
https://twitter.com/comicconrussia/status/1179070358487539712
1 октября 2019 года администратор страницы сообщил подписчикам, что организаторы дали ему обещание: если опубликованный им твит наберет больше 10 тыс. лайков, то они подарят ему желанную консоль.
«Поддержите, пожалуйста, я очень давно хочу консольку и очень много работал все эти дни: с», — написал менеджер аккаунта.
Позже он ещё несколько раз комментировал происходящее и в итоге объявил, что до нужного результата осталось всего около тысячи реакций. Таким образом, уже в ночь на 2 октября 2019 года, публикация набрала необходимое количество лайков.
https://twitter.com/comicconrussia/status/1179146535147376640
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Напомним, фестиваль гик-культуры Comic Con Russia 2019 пройдет с 3 по 6 октября в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо». Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Фёдор Бондарчук лично представит на форуме свой новый фантастический фильм «Вторжение».
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