Москва, , 20:04 — REGNUM Благодаря поддержке пользователей Twitter контент-менеджер аккаунта форума Comic Con Russia смог получить консоль Nintendo Switch. Об этом он сообщил 2 октября.

https://twitter.com/comicconrussia/status/1179070358487539712

1 октября 2019 года администратор страницы сообщил подписчикам, что организаторы дали ему обещание: если опубликованный им твит наберет больше 10 тыс. лайков, то они подарят ему желанную консоль.

«Поддержите, пожалуйста, я очень давно хочу консольку и очень много работал все эти дни: с», — написал менеджер аккаунта.

Позже он ещё несколько раз комментировал происходящее и в итоге объявил, что до нужного результата осталось всего около тысячи реакций. Таким образом, уже в ночь на 2 октября 2019 года, публикация набрала необходимое количество лайков.

https://twitter.com/comicconrussia/status/1179146535147376640

Читайте также: На Comic Con Russia пройдет показ фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Напомним, фестиваль гик-культуры Comic Con Russia 2019 пройдет с 3 по 6 октября в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо». Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Фёдор Бондарчук лично представит на форуме свой новый фантастический фильм «Вторжение».

Читайте ранее в этом сюжете: Фёдор Бондарчук лично представит «Вторжение» на Comic Con Russia 2019