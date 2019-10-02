Смоленск, , 18:55 — REGNUM В Москве 2 октября прошла рабочая встреча губернатора Смоленской области Алексея Островского со статс-секретарём — заместителем Министра культуры РФ Аллой Маниловой. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в ходе встречи стороны обсудили вопросы реставрации Смоленской крепостной стены, а также процессы, связанные с ее музеефикацией.

Алексей Островский Пресс-служба администрации Смоленской области

Смоленская крепостная стена является объектом культурного наследия федерального значения и находится в федеральной собственности. В 2018 году объект передали в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). В ноябре 2018 года состоялась рабочая встреча Алексея Островского с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, и премьер-министр принял решение выделить на реставрацию стены 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.

В ходе встречи с Аллой Маниловой Островский отметил, что проведение реставрационных работ — это лишь один из аспектов спасения крепостной стены. Также важно выработать комплексный подход к её дальнейшему использованию, преобразовав памятник в музейный объект, и максимально эффективно использовать его историко-культурную, научную и художественную ценность.

«Музеефикацию крепости нужно рассматривать в контексте становления Российской государственности и роли Смоленского региона как западного форпоста нашего Отечества. Крепостная стена, являясь уникальным фортификационным сооружением, мощным оборонительным укреплением, на протяжении веков преграждала путь иностранным завоевателям во время военных вторжений в Россию. Поэтому рассматривая Смоленскую крепостную стену в качестве глобального музейного объекта, необходимо с её помощью максимально полно отразить героические страницы истории нашей страны.», — заявил Островский

Алла Манилова согласилась со смоленским губернатором и поддержала его предложение. Она также отметила, что позиция губернатора о наделении историко-археологическиого и природного музея-заповедника «Гнездово» статусом федерального учреждения заслуживает внимательного рассмотрения и тщательной проработки.

По инициативе Алексея Островского стороны договорились о разработке концепции по объединению двух объектов — Смоленской крепостной стены и историко-археологического и природного музея-заповедника «Гнездово» — в единый музейный комплекс. Это, по мнению губернатора, придаст новый импульс в сохранении и развитии данных объектов культурного наследия.